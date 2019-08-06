2019-08-06T06:00:06+03:00
Происшествия

ДТП в Усольском районе: три человека пострадали в столкновении Жигулей и Митсубиси

В числе травмированных оказалась 12-летняя девочка
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ДТП в Усольском районе: три человека пострадали в столкновении Жигулей и Митсубиси. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.ДТП в Усольском районе: три человека пострадали в столкновении Жигулей и Митсубиси. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Крупная авария произошла ранним утром, 6 августа на федеральной трассе «Сибирь» в Усольском районе. Около 7 часов утра, на 1882 километре 34-летний водитель ВАЗ 2115, не убедившись в безопасности маневра, выехал с второстепенной дороги на трассу, где врезался в Митсубиси Монтеро.

- Пострадали три пассажира отечественного авто, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Среди них оказалась 12-летняя девочка.

Всех пострадавших доставили в больницу. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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