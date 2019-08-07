2019-08-07T14:59:23+03:00
Спорт

ВХЛ: ХК «Ермак» проведет встречу с ангарскими болельщиками

Увидеть игроков любимой команды ангарчане смогут 11 августа
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
ВХЛ: ХК «Ермак» проведет встречу с ангарскими болельщиками. Фото: Татьяна ГЛЮКВХЛ: ХК «Ермак» проведет встречу с ангарскими болельщиками. Фото: Татьяна ГЛЮК
Изменить размер текста:

Руководство ангарского «Ермака» перед началом нового сезона Высшей хоккейной лиги проведет встречу со своими болельщиками. Увидеть хоккеистов любимой команды, сфотографироваться с ними и взять автографы, поклонники «оранжевых» смогут в воскресенье 11 августа.

- Встреча пройдет в конференц-зале ледового дворца, начало в 19.00, - сообщили в пресс-службе «Ермака». - Приглашаем фанатов нашей команды и всех любителей хоккея!

Напомним, на днях хоккеисты «Ермака» завоевали бронзовые медали предсезонного турнира в Пекине. В Китае наша команда играла с хозяевами льда из клуба Кунь Лунь Ред Стар», который выступает в КХЛ, а также командой из США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раздевалку хоккеистов ангарского «Ермака» обокрали на 150 тысяч рублей, пока те тренировались

Вора поймали на следующий день, он вытащил у хоккеистов «Ермака» телефоны, планшеты и часы (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ХК "Ермак" Ангарск»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проезд в районе 130-го квартала ограничили на неделю в Иркутске
Задержан насильник 13-летней девочки в Иркутске
Студенты ИГУ — победители грантового конкурса Росмолодежи
В Иркутской области 54-летний мужчина убил своего знакомого
В колонию за неуплату алиментов: на два месяца житель Шелехова сменит место жительства
Мужчину насмерть сбил грузовик под Тулуном
Сергей Левченко: Мы рассчитываем построить часть домов в Тулуне уже в этом году
Роспотребнадзор запретил купаться в трех заливах Малого моря и Ольхона
С инициативой смягчить нагрузку на учителей обратятся в Госдуму депутаты ЗакСобрания Иркутской области
В Иркутске открылся первый специализированный детский глазной центр глазной клиники «МедСтандарт»
«Miss Russian Diva 2019»: иркутянка стала второй вице-мисс на Всероссийском конкурсе красоты
Медсестра из Иркутска хотела заработать в интернете, но потеряла 200 долларов
Свидетелей смертельного ДТП ищут в Иркутске
На международном турнире в Китае хоккеисты ангарского «Ермака» заняли третье место
Бездомных собак отловят к началу учебного года в Тулуне и других пострадавших от наводнения населенных пунктах
Ангелина Жук-Краснова из Иркутска стала второй на чемпионате России
Первая победа в сезоне: иркутский ФК «Зенит» обыграл «Новосибирск»
Сергей Сокол: питание для всех школьников в территориях, пострадавших от наводнения, должно быть бесплатным
Два года ищут пропавшую без вести 18-летнюю девушку из Бурятии
Менеджер турфирмы в Братске украла у туристов 850 тысяч рублей
Пострадавшие от наводнения в Иркутской области смогут приобретать дома по всей России
Сергей Левченко: Только одно присутствие росгвардейцев само по себе наводило порядок в Тулуне
В иркутском «Аистенке» идет капитальный ремонт
В Ангарске парень доставлял наркотики в колонию с помощью арбалета
Федеральная трасса Р-258 "Байкал": 7 августа движение под Шелеховом остановят на час
Обещали миллионы: пенсионерки из Иркутска перевели аферистам 420 тысяч рублей, надеясь на компенсацию за БАДы
Иркутянин нашел 40 тысяч рублей в банкомате и передал в полицию