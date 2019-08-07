ВХЛ: ХК «Ермак» проведет встречу с ангарскими болельщиками

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-07T14:59:23+03:00

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Руководство ангарского «Ермака» перед началом нового сезона Высшей хоккейной лиги проведет встречу со своими болельщиками. Увидеть хоккеистов любимой команды, сфотографироваться с ними и взять автографы, поклонники «оранжевых» смогут в воскресенье 11 августа.

- Встреча пройдет в конференц-зале ледового дворца, начало в 19.00, - сообщили в пресс-службе «Ермака». - Приглашаем фанатов нашей команды и всех любителей хоккея!

Напомним, на днях хоккеисты «Ермака» завоевали бронзовые медали предсезонного турнира в Пекине. В Китае наша команда играла с хозяевами льда из клуба Кунь Лунь Ред Стар», который выступает в КХЛ, а также командой из США

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ИСТОЧНИК KP.RU