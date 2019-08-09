СЕГОДНЯ 05:08 2019-08-09T05:08:18+03:00

Выпил и «за руль»: 37 судоводителей поймали нетрезвыми в Иркутской области с начала года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Летом у инспекторов ГИМС всегда много работы. Патрулирование водоемов происходит ежедневно. И как показывает практика, есть те, кто пренебрегает правила поведения на воде: с начала года в Приангарье в нетрезвом состоянии были задержаны 37 судоводителей.

- Наибольшее число правонарушителей было выявлено в городе Иркутске. «Отличились» также судоводители из Братска, Усть-Кута, Усть-Уды, Усть-Илимска, - отмечают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области. - 18 дел направлены в суд.

Стоит напомнить, что кроме эвакуации судна на специальную стоянку, судовладельцу, вышедшему «в море», грозит административный штраф и лишение права управления маломерным судном на срок до 2 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роспотребнадзор запретил купаться в трех заливах Малого моря и Ольхона. Если "хлебануть" там водички, можно заболеть расстройством желудка (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU