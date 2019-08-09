Аферисты не дремлют: жители Братска «попали на удочку» лжебанкиров

СЕГОДНЯ 06:57 2019-08-09T06:57:04+03:00

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62-летний пенсионер из Братского района обратился в полицию и рассказал, что мошенники через обман украли с его банковской карточки все сбережения. Об этом сообщает ИА «Байка-Инфо» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Во время проверки правоохранительные органы установили, что мошенники звонили из Москвы. Неизвестный представился сотрудником службы одного из банков и сказал пенсионеру, что по его карте обнаружена подозрительная активность. Возможно, его деньги хотят снять. 62-летний мужчина не обратил внимания, что лжесотрудник назвал не тот банк.

Братчанин, находясь в состоянии паники, выполнил все указания афериста и назвал секретные данные: цифровые коды из пришедших сообщений и с оборотной стороны пластиковой карты. В результате – пенсионер потерял 100 тысяч рублей.

Такая же ситуация случилась с жительницей Правобережного района Братска. 55-летняя женщина поддалась на уловку аферистов и поверила, что с ее карты хотят снять деньги. Чтобы этого избежать, пострадавшей нужно было сообщить все коды из сообщений. Все продиктовала и лишилась 18 тысяч рублей. Звонок так же был из Москвы и 55-летняя жительница Братского района не обратила внимание на то, что не является клиентом того банка.

Действуя по точно такой же схеме, аферисты испугали кассира из Падунского района Братска. Женщина боялась, что с ее карты похитят все деньги и сообщила все данные своей карты и потеряла 6 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU