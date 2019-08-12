12 августа в Тулуне: уровень воды в реке Ия за сутки поднялся на 17 см

СЕГОДНЯ 04:36 2019-08-12T04:36:07+03:00

Во время наводнения в Тулуне часть города была под водой Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В Иркутской области снова дожди. А где дожди там и подъем рек, а этого жители нескольких районов Приангарья летом 2019-го стали бояться больше всего. Паводки нынче стали настоящей бедой для сибиряков: наводнение унесло жизни людей, тысячи человек остались без крыши над головой. Всего - 45 000 пострадавших от разлива рек.

- По данным на утро 12 августа уровень воды в реке Ия 541 см, - сообщает администрация города Тулун. - За сутки плюс 17 см. Следующие данные будут известны в 20.00 сегодня.

Стоит отметить, что до критического уровня в 700 см, еще более полутора метров. Напомним, что в первую волну паводков уровень в реке Ия поднялся до 14 м, а во вторую — более 10 м.

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ИСТОЧНИК KP.RU