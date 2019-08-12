Проверка на беременность: буренкам в Бурятии начали делать УЗИ
В Бурятии внедряют ноу-хау. Буренкам проводят узи. Так, уже 37 животных обследовали, из них у пяти обнаружили различные гинекологические патологии. У остальных диагностирована стельность, то есть беременность. Сроки от 1 до 2 недель.
- Диагностику проводили при помощи недавно закупленного аппарата, который позволяет определить раннюю стельность скота. Результаты проведенного обследования позволят более рационально подойти к ведению животноводства, - сообщили в минсельхозе Бурятии.
УЗИ начали применять в республике, чтобы защищать коров от болезней, обеспечивать им надлежащие условия. И, конечно, чтобы они давали здоровое потомство.
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ИСТОЧНИК KP.RU