За банковские бонусы пенсионерка из Иркутска отдала аферистам 45000 рублей

СЕГОДНЯ 13:25 2019-08-12T13:25:47+03:00

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68-летняя жительница Иркутска обратилась в полицию и рассказала, что стала жертвой аферистов. А она всего лишь хотела получить банковские бонусы.

- Сегодня, 12 августа, за пару часов до визита в полицию, женщине позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Она рассказала, что банк начислил иркутянке 6 тысяч бонусов и их очень легко получить. Нужно, всего лишь назвать номер карты и коды из смс сообщений.

Пенсионерка не заметила подвоха и следовала инструкции. Как только операция завершилась, лжесотрудница банка прервала разговор и на связь больше не выходила. 68-летней иркутянке начали приходить сообщения о списании средств с ее карты. В итоге аферисты похитили 45 тысяч рублей.

Полиция вновь предупреждает, что не нужно сообщать данные карты и коды, приходящие в сообщениях, даже сотрудникам банка.

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ИСТОЧНИК KP.RU