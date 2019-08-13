Пьяные супруги покусали и поцарапали полицейского в Бурятии

СЕГОДНЯ 13:54 2019-08-13T13:54:48+03:00

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- А ну стоять, воришки, - ворвались в магазинчик в Бурятии полицейские. Дело было еще под Новый год. Пьяные муж и жена хотели что-то вынести прямо посреди дня, но не успели. Да еще и накинулись на прибывших стражей порядка. Полетела нецензурная брань. Успокаиваться парочка никак не желала, только шумели все больше и больше. А когда их решили отвезти в отделение, они и вовсе напали на полицейского.

Женщина расцарапала ему левую руку еще в магазине, оставив ссадину. А уже в фойе дежурной части оба супруга по два раза со всей пнули стража порядка в левую ногу. Разумеется, за насилие в отношении представителя власти парочке пришлось отвечать перед судом.

- Мужчина ранее не был судим, вину признал и раскаялся, так что ему назначили наказание условно, - рассказывают в Верховном суде Республики Бурятия. - А вот его жене дали реальный срок. При этом ей отменили отсрочку по другому приговору - ранее женщина была осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также за угрозу убийством. Отсрочку давали до того времени, как ее ребенку исполнится 14 лет. Но теперь ей все-таки придется провести 3,5 года в колонии общего режима по двум приговорам.

Женщина пыталась обжаловать решение суда. Она заявила, что якобы оборонялась от "противоправных действий" сотрудника полиции. Но выкрутиться таким хитрым способом у нее не получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU