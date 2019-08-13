2019-08-13T13:54:48+03:00
Происшествия

Пьяные супруги покусали и поцарапали полицейского в Бурятии

За это парочке пришлось отвечать перед судом
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Пьяные супруги покусали и поцарапали полицейского в БурятииПьяные супруги покусали и поцарапали полицейского в БурятииФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

- А ну стоять, воришки, - ворвались в магазинчик в Бурятии полицейские. Дело было еще под Новый год. Пьяные муж и жена хотели что-то вынести прямо посреди дня, но не успели. Да еще и накинулись на прибывших стражей порядка. Полетела нецензурная брань. Успокаиваться парочка никак не желала, только шумели все больше и больше. А когда их решили отвезти в отделение, они и вовсе напали на полицейского.

Женщина расцарапала ему левую руку еще в магазине, оставив ссадину. А уже в фойе дежурной части оба супруга по два раза со всей пнули стража порядка в левую ногу. Разумеется, за насилие в отношении представителя власти парочке пришлось отвечать перед судом.

- Мужчина ранее не был судим, вину признал и раскаялся, так что ему назначили наказание условно, - рассказывают в Верховном суде Республики Бурятия. - А вот его жене дали реальный срок. При этом ей отменили отсрочку по другому приговору - ранее женщина была осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также за угрозу убийством. Отсрочку давали до того времени, как ее ребенку исполнится 14 лет. Но теперь ей все-таки придется провести 3,5 года в колонии общего режима по двум приговорам.

Женщина пыталась обжаловать решение суда. Она заявила, что якобы оборонялась от "противоправных действий" сотрудника полиции. Но выкрутиться таким хитрым способом у нее не получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аферисты продолжают обманывать: братчанин потерял 50 тысяч рублей
Три дома культуры за 59 миллионов рублей построят в Иркутской области
Ваш сын за решеткой: иркутянка перевела аферистам 50 тысяч рублей
Объездную дорогу в обход Усолья-Сибирского построят к 2024 году
ДТП в Братске: две аварии, унесшие жизни людей, произошли 12 августа
Чемпионат России по стрельбе из лука начинается в Иркутске
Мэр Сергей Cеребренников представил программу развития Братска
Завод по производству угля в Чунском закрыли из-за вреда экологии
Дети из подтопленных территорий Иркутской области отдохнули на Черном море, Байкале и в Москве
Пострадавшие от наводнения аграрии Иркутской области начали получать компенсации из федерального бюджета
Сорвал золотую цепочку: трое школьников в Иркутске поймали уличного вора
Угнали машину и бросили ее: преступников задержали в Иркутске
Считать калории? Это увлекательно! Худеем вместе с Викторией Яковцовой
Дело о хищении коров рассмотрят в суде в Иркутской области
Экскурсия по «Иерусалимской горе» появилась в Иркутске
За сутки поднялся на 43 см уровень воды в реке Ия в Тулуне