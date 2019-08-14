СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-14T14:11:05+03:00

Два большегруза столкнулись лоб в лоб под Иркутском.

Водитель одного из них неожиданно выехал на встречную полосу

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Сегодня, 14 августа, в 13:30 на Александровском тракте произошло лобовое столкновение двух большегрузов, как сообщает ИА Байкал24 со ссылкой на ГИБДД по Иркутской области.

Авария произошла на третьем километре автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда. Согласно имеющимся на этот момент данным, виновником смертельной аварии стал водитель Daewoo, который неожиданно выехал на полосу встречного движения. Грузовик столкнулся с фурой Isuzu.

Из-за лобового столкновения пострадали оба водителя. Оперативно приехали скорая медицинская помощь и ГИБДД. Остальные подробности аварии уточняются. Водители находятся в больнице, об их состоянии, пока что ничего не известно. Большой автомобильный затор на месте аварии устранили в короткие сроки после того как оттащили грузовики на буксире на обочину трассы.

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ИСТОЧНИК KP.RU