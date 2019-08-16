2019-08-16T04:04:29+03:00
Общество

Шествие героев комиксов пройдет в рамках Книжного фестиваля в Иркутске 2019

Еще можете успеть сшить себе костюмчик
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутяне любят наряжаться в различных персонажей мультфильмов и комиксовИркутяне любят наряжаться в различных персонажей мультфильмов и комиксовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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А у вас есть фото с Человеком-пауком или Капитаном Америкой? Или вы сами часто думаете на какого из персонажей комиксов вы похожи или хотели бы походить? У вас есть немного времени, чтобы выбрать. А еще нужно успеть сшить (если его у вас еще нет) костюм любимого героя и прийти на... Международный книжный фестиваль. Да, вы все верно прочитали. Ведь комиксы — это тоже литература.

- 31 августа у нас намечено шествие героев комиксов, игр и аниме, - сообщают организаторы Международного книжного фестиваля в Иркутске. - Начало в 13.00.

Старт от Дворца спорта «Труд», а конечный пункт назначения — Иркутский планетарий в 130-м квартале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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