Катер врезался в пирс в Иркутской области, есть погибшие
В Слюдянском районе Иркутской области на одном из водоемов катер на полном ходу врезался в пирс. Причины и обстоятельства случившегося пока неизвестны. Данное происшествие унесло жизни двух человек. Они умерли еще до приезда медиков.
Как стало известно "Комсомольской правде в Иркутске", это был не прогулочный катер. На месте сейчас работают специалисты экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU