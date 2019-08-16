2019-08-16T04:53:11+03:00
Общество

Катер врезался в пирс в Иркутской области, есть погибшие

Два человека скончались до приезда скорой помощи
Мария КНЯЗЕВА
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Катер врезался в пирс в Иркутской области, есть погибшиеКатер врезался в пирс в Иркутской области, есть погибшиеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Слюдянском районе Иркутской области на одном из водоемов катер на полном ходу врезался в пирс. Причины и обстоятельства случившегося пока неизвестны. Данное происшествие унесло жизни двух человек. Они умерли еще до приезда медиков.

Как стало известно "Комсомольской правде в Иркутске", это был не прогулочный катер. На месте сейчас работают специалисты экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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