2019-08-16T12:32:43+03:00
Общество

На выходных в Иркутской области ожидаются дожди и грозы

На улице будет нежарко и облачно
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
На выходных в Иркутске будут дожди и грозыНа выходных в Иркутске будут дожди и грозыФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

На этих выходных в Иркутской области погода будет уже скорее осенней. Синоптики прогнозируют 17 и 18 августа небольшие дожди и грозы, облачность. Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутский гидрометцентр, днем температура составит от 17 до 23 градусов тепла. Ветрено, ожидаются порывы 5-10 метров в секунду, а где-то и до 14 метров в секунду. Да, на улице уже нежарко. Но не сидеть же дома! Как только перестанет крапать, можно выйти погулять, подышать свежим воздухом. Все-таки на дворе еще лето.

Кроме того, сотрудники МЧС предупреждают, что на некоторых реках Иркутской области из-за непогоды на выходных может меняться уровень воды. Но переживать не стоит - нигде не будут превышаться критические отметки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Площадь лесных пожаров в Иркутской области сократилась на 50 тысяч гектаров

Однако по-прежнему в огне 625 тысяч гектаров тайги (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ДТП в Бурятии: погиб 14-летний пассажир
176 часов советского производства: немецкий коллекционер передал в дар музею Ангарска свою коллекцию
Все паромные переправы, пострадавшие при наводнении в Иркутской области, восстановили
Живы и здоровы: в Усть-Илимском районе нашли пропавших рыбаков из Братска
В Иркутской области к 1 сентября откроются после ремонта 8 детсадов и 15 школ, пострадавших в наводнении
"В движении" на радио "Комсомольская правда": Самбо - борьба для интеллектуалов
Перекрытие дорог в Иркутске: ограничат проезд на улице Ширямова
"Тещин" язык отдадут горнолыжникам: на серпантине у Култука больше не будет ДТП
Опасность ртутного загрязнения уйдет из Усолья-Сибирского
21 августа при покупке еженедельника «КП» в сети «Пресс Медиа» и «Веды» - журнал «Фиксики» в подарок
Площадь лесных пожаров в Иркутской области сократилась на 50 тысяч гектаров
Муниципальные детские сады строят в новых поселках вокруг Иркутска
"Вашу пенсию в НПФ перевели": прокуратуре Иркутской области пришлось вмешаться, чтобы деньги вернули
Водителя, который сбил пешехода и скрылся, разыскивают в Иркутске