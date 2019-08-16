На выходных в Иркутской области ожидаются дожди и грозы

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-16T12:32:43+03:00

На выходных в Иркутске будут дожди и грозы Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На этих выходных в Иркутской области погода будет уже скорее осенней. Синоптики прогнозируют 17 и 18 августа небольшие дожди и грозы, облачность. Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутский гидрометцентр, днем температура составит от 17 до 23 градусов тепла. Ветрено, ожидаются порывы 5-10 метров в секунду, а где-то и до 14 метров в секунду. Да, на улице уже нежарко. Но не сидеть же дома! Как только перестанет крапать, можно выйти погулять, подышать свежим воздухом. Все-таки на дворе еще лето.

Кроме того, сотрудники МЧС предупреждают, что на некоторых реках Иркутской области из-за непогоды на выходных может меняться уровень воды. Но переживать не стоит - нигде не будут превышаться критические отметки.

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ИСТОЧНИК KP.RU