2019-08-16T10:06:31+03:00
Происшествия

Площадь лесных пожаров в Иркутской области сократилась на 50 тысяч гектаров

Однако по-прежнему в огне 625 тысяч гектаров тайги
Любовь АРБАТСКАЯ
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Площадь лесных пожаров в Иркутской области сократилась на 50 тысяч гектаров. Фото: Авиалесоохрана.Площадь лесных пожаров в Иркутской области сократилась на 50 тысяч гектаров. Фото: Авиалесоохрана.
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Площадь лесных пожаров в Иркутской области за прошедший день уменьшилась на 50 тысяч гектаров - до 625 тысяч. Тайга полыхает в северных территориях - Мамско-Чуйском, Бодайбинском, Катангском, Усть-Кутском, Киренском, Казачинско-Ленском, в Жигаловском районах.

Накануне потушили три пожара в Бодайбинском, Киренском и Катангском районах, еще девять - взяли в кольцо, в том числе в "Витимском заповеднике" и на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Огонь все еще бушует в 28 точках Иркутской области на площади 74,7 тысячи гектаров. В зоне контроля закрыт, то есть не тушится 51 пожар на территории в 536 тысяч гектаров. В этих трудноступных участках стихия постепенно успокаивается. Возможно, помогают дожди.

- Накануне с огнем боролись 315 парашютистов-десантников, 174 специалиста лесной охраны, 256 мобилизованных граждан, - рассказывают в пресс-службе регионального правительства. - В тайге работала 91 машина, подключена авиация. Так, два самолета Бе-200 МЧС России вылили на горящий лес 31 тысячу тонн воды. Вертолет Ми-8 помогал перевозить специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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