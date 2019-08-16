СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-16T13:31:05+03:00

Живы и здоровы: в Усть-Илимском районе нашли пропавших рыбаков из Братска Фото: Анастасия МАЛЫШЕВА

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Еще на выходных, пять дней назад, двое мужчин из Братска пропали в Усть-Илимском районе, куда поехали рыбачить. И вот полицейские их нашли - живыми и здоровыми на берегу. Об этом сообщает ИА "Байкал Инфо".

Напомним, 11 августа они поехали ловить рыбу на машине "Тойота Ланд Крузер" в село Кеуль, несмотря на плохую погоду. Вскоре сын одного из них, 53-летнего братчанина, заволновался - отец не отвечал на звонки, его приятель тоже был вне зоны доступа. Домой они не возвращались. Молодой человек обратился в полицию, велись поиски. К счастью, все закончилось благополучно.

Полицейские предупреждают, что в плохую погоду лучше не выходить на рыбалку.

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ИСТОЧНИК KP.RU