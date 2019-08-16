2019-08-16T13:31:05+03:00
Происшествия

Живы и здоровы: в Усть-Илимском районе нашли пропавших рыбаков из Братска

Двое приятелей уехали ловить рыбу еще в воскресенье
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Живы и здоровы: в Усть-Илимском районе нашли пропавших рыбаков из БратскаЖивы и здоровы: в Усть-Илимском районе нашли пропавших рыбаков из БратскаФото: Анастасия МАЛЫШЕВА
Изменить размер текста:

Еще на выходных, пять дней назад, двое мужчин из Братска пропали в Усть-Илимском районе, куда поехали рыбачить. И вот полицейские их нашли - живыми и здоровыми на берегу. Об этом сообщает ИА "Байкал Инфо".

Напомним, 11 августа они поехали ловить рыбу на машине "Тойота Ланд Крузер" в село Кеуль, несмотря на плохую погоду. Вскоре сын одного из них, 53-летнего братчанина, заволновался - отец не отвечал на звонки, его приятель тоже был вне зоны доступа. Домой они не возвращались. Молодой человек обратился в полицию, велись поиски. К счастью, все закончилось благополучно.

Полицейские предупреждают, что в плохую погоду лучше не выходить на рыбалку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На выходных в Иркутской области ожидаются дожди и грозы

На улице будет нежаркая и облачная погода (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ДТП в Бурятии: погиб 14-летний пассажир
176 часов советского производства: немецкий коллекционер передал в дар музею Ангарска свою коллекцию
Все паромные переправы, пострадавшие при наводнении в Иркутской области, восстановили
В Иркутской области к 1 сентября откроются после ремонта 8 детсадов и 15 школ, пострадавших в наводнении
"В движении" на радио "Комсомольская правда": Самбо - борьба для интеллектуалов
Перекрытие дорог в Иркутске: ограничат проезд на улице Ширямова
На выходных в Иркутской области ожидаются дожди и грозы
"Тещин" язык отдадут горнолыжникам: на серпантине у Култука больше не будет ДТП
Опасность ртутного загрязнения уйдет из Усолья-Сибирского
21 августа при покупке еженедельника «КП» в сети «Пресс Медиа» и «Веды» - журнал «Фиксики» в подарок
Площадь лесных пожаров в Иркутской области сократилась на 50 тысяч гектаров
Муниципальные детские сады строят в новых поселках вокруг Иркутска
"Вашу пенсию в НПФ перевели": прокуратуре Иркутской области пришлось вмешаться, чтобы деньги вернули
Водителя, который сбил пешехода и скрылся, разыскивают в Иркутске