СЕГОДНЯ 05:33 2019-08-17T05:34:00+03:00

Самолеты Бе-200 МЧС перестали тушить пожары в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Завершили работу по тушению лесных пожаров самолеты Бе-200 ЧС МЧС России ,которые помогали справляться с огнем в Качугском районе Иркутской области. Почти за полмесяца работы воздушные борта совершили 96 вылетов, 1056 сбросов 8800 тонн воды.

- Благодаря авиации — привлекались два самолета Бе-200 ЧС, бота Ил-76, вертолеты Ми-8 и Ми-26 - было ликвидировано горение 85 км горящей кромки леса, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Прекратили работу только Бе-200, вертолеты по-прежнему используются для мониторинга обстановки и переброски пожарных.

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ИСТОЧНИК KP.RU