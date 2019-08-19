2019-08-19T09:48:35+03:00
Происшествия

Сотрудники МЧС Бурятии спасли в лесу ягодника, который не мог передвигаться

Пожилой мужчина пожаловался по телефону на резку боль в бедре
Вера ХАБИБУЛИНА
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Сотрудники МЧС Бурятии спасли в лесу ягодника, который не мог передвигаться.Сотрудники МЧС Бурятии спасли в лесу ягодника, который не мог передвигаться.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Накануне сотрудники МЧС эвакуировали из леса жителя г. Улан-Удэ, который отправился по ягоды. Ягодник смог связаться со службой МЧС и сообщить о том, что ему нужна помощь. Пострадавший смог рассказать, где он примерно находится. К нему на помощь отправились спасатели.

- 71- летний мужчина постоянно находился на связи,- сообщили ГУ МЧС по Бурятии. - Отправляясь в лес, пополните баланс сотового телефона, а также проверьте заряд батареи. Сегодня в смартфонах есть много различных приложений, которые позволяют ориентироваться в лесу. Если вы видите, что у вас маленький заряд батареи, сделайте короткий звонок спасателям, договоритесь о времени связи и дальнейшем маршруте и выключите телефон.

В связи с учащением вызовов сотрудников МЧС для поиска сборщиков дикоросов, поисково-спасательные службы рекомендуют соблюдать правила безопасности, которые помогут любителям дикой природы не оказаться в опасном для жизни положении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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