В Иркутской области сезон охоты переносится из-за лесных пожаров

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-19T10:07:39+03:00

Охотится можно будет тогда, когда перестанет гореть лес

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В ближайшее время охотники не смогу выйти на промысел. Все из-за лесных пожаров. В этом году открытие летнее-осеннего сезона охоты не совпадает с календарным. На сегодняшний день в регионе действующий режим ЧС и это является веской причиной переноса времени охоты, об этом сообщает ИА IrkutskMedia, со ссылкой на пресс-службу министерства природы РФ.

Режим чрезвычайной ситуации на сегодняшний день введен в Иркутской области, Красноярском крае, а также в Республике Бурятия из-за высоких классов сложности пожара.

Открытие сезона охоты переносятся до снятия режима ЧС в этих регионах. Сегодня, 19 августа, в Иркутской области действует восемь пожаров площадью 14.6 тысячи гектаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU