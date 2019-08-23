2019-08-23T12:10:04+03:00
Общество

Друг по переписке оказался мошенником: иркутянка перевела аферисту 65 тысяч рублей

Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника
Анна ПОПОВА
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Друг по переписке оказался мошенником: иркутянка перевела аферисту 65 тысяч рублейДруг по переписке оказался мошенником: иркутянка перевела аферисту 65 тысяч рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Очередной случай обмана доверчивого человека мошенником произошел в Иркутске. Неделю назад 29-летняя женщина познакомилась в Интернете с молодым человеком. Время от времени они созванивались и поддерживали общение. Но в один прекрасный день новый знакомый позвонил женщине и сообщил, что попал в ДТП и ему срочно нужна большая сумма денег. Доверчивая иркутянка не заметила подвоха и отправила другу по переписке 15 тысяч рублей.

- На следующий день после того, как потерпевшая перевела мошеннику первую сумму, он вновь вышел на связь. Аферист попросил у нее перевести ему еще 50 тысяч рублей, уверяя, что обязательно все вернет при встрече - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - после того, как перевод был выполнен, обманщик перестал выходить на связь.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенника и тут же пошла в ближайший отдел полиции и написала на него заявление. Сейчас оперативники занимаются тем, что устанавливают личность звонившего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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