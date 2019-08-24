2019-08-24T12:42:13+03:00
Происшествия

Монтер пути едва не погиб под колесами поезда в Иркутской области

У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и переломы
Мария ОСИПОВА
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Монтер пути едва не погиб под колесами поезда в Иркутской областиМонтер пути едва не погиб под колесами поезда в Иркутской областиФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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На перегоне «Тыреть-Залари» Восточно-Сибирской железной дороги 46-летний монтер пути выправлял бесстыковое железнодорожное полотно. Мужчину, пока он работал, на полном ходу сбил электропоезд. Сотрудник железной дороги чудом выжил, но получил многочисленные травмы – закрытую черепно-мозговую травму, различные телесные повреждения, переломы и ушибы.

Несчастный случай произошел еще в начале лета – 11 июня 2019 года. Тогда следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте начали доследственную проверку. Сейчас собранные ими материалы легли в основу уголовного дела.

- По факту травмирования электропоездом монтера пути при выполнении им ремонтных работ возбуждено уголовное дело, - пояснили в пресс-службе ведомства. – Не исключено, что имело место нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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