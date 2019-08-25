В Усть-Куте выясняют обстоятельства ДТП со смертельным исходом
Ночью 25 августа в Усть-Куте произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб человек. Авария произошла на пустой дороге. На видео с камер наружного наблюдения отчетливо видно, как по улице с огромной скоростью несется автомобиль марки ВАЗ. Шофер даже не подозревал, что чуть дальше на перекрестке иномарка решила повернуть налево. В итоге отечественный автомобиль на полной скорости врезался прямо в машину, совершавшую маневр.
- Один начал поворачивать, не уступив дорогу встречным автомобилям, а второй несся, как сумасшедший, - пояснили ситуацию в группе Вконтакте "ДТП 38"
В результате водитель иномарки скончался на месте. В данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП и определяют степень вины каждого из участников ДТП. Позднее они примут решение, какую меру пресечения избрать для водителя ВАЗа, который превысил скорость и тем самым спровоцировал аварию.
В Усть-Куте выясняют обстоятельства ДТП со смертельным исходом.Анна ПОПОВА
ИСТОЧНИК KP.RU