СЕГОДНЯ 04:17 2019-08-27T04:17:22+03:00

Три лесных пожара потушили в Усть-Кутском районе Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутской области по данным на утро 27 августа лес горит в Казачинско-Ленском и Киренском районах. Всего действуют пять очагов возгорания.

- Их общая площадь составляет 2 200 га, из которых две тысячи гектаров, покрытых лесом, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Четыре пожара в Казачинско-Ленском, один - в Киренском районах.

Стоит отметить, что за минувшие сутки пожарным удалось справиться с тремя лесными пожарами. Все они находились в Усть-Кутском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU