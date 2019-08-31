Кровля производственного цеха загорелась под Иркутском
Дым окутал поселок Мегет, что под Иркутском. Стало известно, что здесь горит кровля производственного цеха. Огонь охватил части крыши площадью 300 квадратных метров. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
- Пожар произошел на территории завода металлоконструкций в поселке Мегет, - рассказали в ведомстве.
Пожар удалось локализовать. Информации о пострадавших или погибших нет. На месте продолжают работать спасатели.
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ИСТОЧНИК KP.RU