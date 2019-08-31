2019-08-31T14:31:51+03:00
Происшествия

Кровля производственного цеха загорелась под Иркутском

Огонь распространился на площади 300 квадратных метров
Анна РАССКАЗОВА
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Кровля производственного цеха загорелась под ИркутскомКровля производственного цеха загорелась под ИркутскомФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Дым окутал поселок Мегет, что под Иркутском. Стало известно, что здесь горит кровля производственного цеха. Огонь охватил части крыши площадью 300 квадратных метров. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- Пожар произошел на территории завода металлоконструкций в поселке Мегет, - рассказали в ведомстве.

Пожар удалось локализовать. Информации о пострадавших или погибших нет. На месте продолжают работать спасатели.

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Когда попадаешь в непростую жизненную ситуацию, поступление оперативной информации – очень важно. Поэтому в Иркутской области запустили портал для тех, чьи дома пострадали во время паводков.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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