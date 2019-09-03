Подросток в Усть-Куте напал на сверстника возле школы с ножом
Трагедия произошла на улице Дзержинского, недалеко от одной из школ Усть-Кута, 2 сентября. Там разборки устроили двое подростков 16 и 17 лет. Мирно уладить конфликт у них не получилось, и во время ссоры один из них достал нож, которым несколько раз ударил оппонента. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти парня не удалось. От полученных травм тот скончался на операционном столе. Преступника задержали по горячим следам.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Следователи осматривают место убийства, а также выясняют все обстоятельства случившегося.
По предварительной информации, оба подростка, участвующие в конфликте, уже закончили учебу в школе
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ИСТОЧНИК KP.RU