2019-09-05T15:11:59+03:00
Спорт

Шведы повержены: «Байкал-Энергия» обыграла «Эдсбюн» в первом матче на Кубке Губернатора Хабаровского края

Иркутяне уступали в счете, но смогли переломить ход матча
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Шведы повержены: «Байкал-Энергия» обыграла «Эдсбюн» в первом матче на Кубке Губернатора Хабаровского края. Фото: Татьяна ГЛЮК.Шведы повержены: «Байкал-Энергия» обыграла «Эдсбюн» в первом матче на Кубке Губернатора Хабаровского края. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Есть первая победа в новом сезоне! Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» удачно стартовали на Кубке Губернатора Хабаровского края. В дебютном матче турнира, наши парни уверенно обыграли шведский «Эдсбюн» со счетом 7:3.

При этом первый тайм у нашей команды абсолютно не задался. В ворота голкипера иркутян Григория Лапина, который на днях стал отцом, влетело три мяча. Ответить на это хотя бы одним точным ударом у сибиряков не получилось. На перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу «Эдсбюна».

За то «Байкал-Энергия» выдала фееричным второй отрезок. Сначала благодаря двум мячам форварда Евгения Волгужева и одному голу Дениса Цыцарова иркутяне восстановили равновесие, а затем еще два мяча записали на свой счет новички: Вячеслав Вдовенко и Андрей Прокопьев. Довели счет до крупного наши благодаря голам Игоря Вассермана с 12-метрового и Егора Егорычева.

Уже 6 сентября «Байкал-Энергия» скрестит клюшки с действующим чемпионом России. Нам будут противостоять хозяева льда, хоккеисты хабаровского «СКА-Нефтяника».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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