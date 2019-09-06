2019-09-06T13:09:52+03:00
Происшествия

Ищут два дня: 11-классница пропала без вести в Иркутске

Школьница ушла из дома еще 4 сентября
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ищут два дня: 11-классница пропала без вести в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Ищут два дня: 11-классница пропала без вести в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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О пропаже 11-классницы Лилианы Ямщиковой полицейским сообщила ее взволнованная мать. Она рассказала, что еще 4 сентября школьница ушла из дома в Правобережном районе Иркутска, взяв с собой возможно неисправный мобильный телефон, и не вернулась. Больше на связь девочка не выходила, а 5 сентября ее видели в поселке Молодежный.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшей. Ее рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы до плеч, карие глаза.

Была одета в голубую куртку, синюю кофту, белую блузку, черную юбку, и черные туфли.

Из особых примет выделяют очки в фиолетовой оправе

Всех, кто что-либо знает о местонахождении школьницы, просьба обращаться в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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