2019-09-06T15:22:08+03:00
Спорт

«Байкал-Энергия» крупно проиграла «СКА-Нефтянику» в матче Кубка Губернатора Хабаровского края

В ворота иркутян влетело 7 мячей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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«Байкал-Энергия» крупно проиграла «СКА-Нефтянику» в матче Кубка Губернатора Хабаровского края. Фото: Татьяна ГЛЮК.«Байкал-Энергия» крупно проиграла «СКА-Нефтянику» в матче Кубка Губернатора Хабаровского края. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» во втором матче Кубка Губернатора Хабаровского края крупно проиграли хозяевам льда «СКА-Нефтянику» со счетом 3:7.

Серьезную заявку на победу армейцы сделали еще в первом тайме, когда отправили в ворота иркутян четыре мяча. Трижды у хозяев отличился Юрий Шардаков, еще один мяч забил Артем Бондаренко. Ответить на это наши парни смогли лишь одним точным ударом в исполнении Сергея Гана.

Едва начался второй отрезок, как в ворота нашего голкипера Григория Лапина влетело еще два мяча от шведа Эрика Петтерссона. После этого форвард сибиряков Евгений Волгужев размочил счет, но Артем Бондаренко вновь довел счет до крупного. Все, на что хватило нашу команду, так это отыграть еще один мяч, отличился Владислав Кузнецов.

Напомним, в первом матче хабаровского турнира «Байкал-Энергия» уверенно обыграла шведский «Эдсбюн» со счетом 7:3. Следующий матч иркутяне проведут 7 сентября со шведским «Боллнесом».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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