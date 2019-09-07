«Байкал-Энергия» обыграла шведский «Больнес» и вышла в финал Кубка Губернатора Хабаровского края

СЕГОДНЯ 17:06 2019-09-07T17:06:47+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» одержали вторую победу на Кубке Губернатора Хабаровского края. Наши парни обыграли шведский «Больнес» со счетом 4:3.

В первом тайме иркутяне отправили в ворота скандинавов два безответных мяча. Мячи на свой счет записали Владислав Кузнецов и Александр Баздырев. В дебюте второго отрезка третий мяч в ворота «Больнеса» отправил Сергей Ган, Только после этого шведы сумели размочить счет. После этого иркутяне вновь увеличили отрыв до трех мячей после гола Вячеслава Вдовенко. В концовке хоккеисты «Больнеса» отыграли еще два мяча, но восстановить равновесие у них не вышло.

Напомним, до этого матча «Байкал-Энергия» обыграла шведский «Эдсбюн», а затем проиграла хабаровскому «СКА-Нефтянику». Кстати, с хабаровскими армейцами нашей команде и предстоит сыграть в финальном матче турнира. Решающая игра состоится 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU