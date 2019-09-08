"А где мой друг?": грабитель якобы пришел в гости к приятелю, не нашел его и обокрал новых жильцов

СЕГОДНЯ 07:43 2019-09-08T07:43:32+03:00

"А где мой друг?": грабитель пришел в гости к приятелю, не нашел его и обокрал новых жильцов Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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- Я к другу пришел, открывайте! - громко стучался в двери неизвестный.

31-летняя иркутянка открыла мужчине, пыталась было объяснить, что в этом доме уже давно живет она, и его приятеля здесь нет. Но назойливый гость так просто не собирался уходить. Начал скандалить, а потом прикарманил ее мобильный телефон со стола и бросился прочь. Ну а перепуганная хозяйка жилья стала звонить в полицию.

- Она подробно описала приметы грабителя, и уже через час оперативники его задержали, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Это 40-летний иркутянин, который уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и разбой. Только три года назад он вышел из тюрьмы.

Злоумышленник не успел перепродать гаджет, полицейские его забрали. За грабеж ему придется отвечать перед законом, возбуждено уголовное дело. Сам мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU