2019-09-11T03:35:07+03:00
Общество

Ехор на Ангаре: дискотека пройдет на острове Юность в Иркутске

Древний танец солнца: Ехор на Ангаре станет ежегодным флешмобом
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: Министерство культуры Республики БурятияФото: Министерство культуры Республики Бурятия
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Одно из ярких событий этой осени ждет иркутян на острове Юность 14 сентября. В субботу все желающие могут поучаствовать в ежегодном флешмобе «Ехор на Ангаре».

- Кроме исполнения самого танца в программе вечера - лотерея с памятными призами, мастер-классы, «битва вузов» и дискотека, - сообщают организаторы мероприятия. - Начало в 18.00.

Как отмечают создатели ежегодного «Ехора на Ангаре», этот танец — и развлечение, и релаксация и ощущение духовного единства. Стоит один раз научиться его исполнять, движения уже никогда не забудешь. Кроме того, существует мнение, что ехор- древний танец солнца — заряжает особой энергетикой. Не хотите проверить?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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