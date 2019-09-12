2019-09-12T14:30:10+03:00
Происшествия

В Иркутске пьяный водитель на "Киа Рио" врезался в три припаркованные иномарки и скрылся

Автомобилист оправдывался тем, что ему стало плохо за рулем и он якобы поехал за лекарством
Любовь АРБАТСКАЯ
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В Иркутске пьяный водитель на "Киа Рио" врезался в три припаркованные иномарки и скрылсяВ Иркутске пьяный водитель на "Киа Рио" врезался в три припаркованные иномарки и скрылсяФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Автомобилист за рулем машины "Киа Рио" устроил в Иркутске два ДТП. Утром 9 сентября он выезжал из микрорайона Зеленый берег, не справился с управлением и врезался сразу в две припаркованные иномарки. Видимо, испугался, что их владельцы сейчас выйдут и все увидят, и сбежал. А позже его машина врезалась еще в одну. Обе аварии запечатлели камеры видеонаблюдения, так что скрылся мужчина ненадолго.

- В полиции 56-летний иркутянин заявил, что в момент ДТП ему стало плохо за рулем, и потом он уехал за лекарствами, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Однако, как предполагают дорожные полицейские, он попросту был пьян. В Госавтоинспекцию мужчина пришел сам, поскольку его автомобиль забрали на штрафплощадку - нужно ведь было забрать.

В итоге по решению суда автомобилист проведет 10 суток под арестом. Таково наказание за то, что он два раза подряд уехал с места аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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