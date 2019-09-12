СЕГОДНЯ 17:53 2019-09-12T17:59:12+03:00

Проезд по Маратовскому кольцу ограничат на месяц в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, иркутские автомобилисты, которые каждый день ездят через Маратовское кольцо. С 16 сентября по 16 октября на части развязки от ул. Рабочей до ул. Баррикад будет ограничен проезд.

Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с проведением на этом участке земляных работ для ремонта тепловых сетей. Объезд откроют по старой схеме движения на Маратовском кольце.

Также особенно внимательными иркутским водителям стоит быть на бульваре Рябикова. Там, из-за проведения ремонтных работ на тепловых сетях с 9:00 17 сентября до 9:00 18 сентября будет закрыто движение возле дома №61 (проезд от ул. Доржи Банзарова к бульвару Рябикова).

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ИСТОЧНИК KP.RU