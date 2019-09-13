Дорожные полицейские в выходные устроят облаву на пьяных водителей

СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-13T14:10:00+03:00

С января уже 12 тысяч пьяных автомобилистов попались сотрудникам ДПС

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Нетрезвых водителей на этих выходных, с 13 по 15 сентября, в Иркутске будут выявлять сотрудники Госавтоинспекции.

- С начала года остановили более 12 тысяч пьяных за рулем (в том числе тех, кто отказался от медосвидетельствования), с их участием произошло 325 ДТП, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - В этих авариях 69 человек погибли и 468 получили травмы. Второй раз в состоянии опьянения попались более 1,5 тысячи водителей.

Полицейские напоминают, за вождение в пьяном виде грозит до 30 тысяч рублей штрафа, лишение прав на 1,5-2 года.

Сотрудники полиции просят всех горожан обращаться в полицию, заметив водителей под градусом, и вообще всех, кто на проезжей части ведет себя странно.

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ИСТОЧНИК KP.RU