Взрыв газа стал причиной крупного пожара в жилом доме в Ангарске

СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-15T08:59:41+03:00

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Стала известна причина пожара в жилом доме в 8 микрорайоне Ангарска, который произошел в ночь на 15 сентября. Эксперты, работавшие на месте ЧП выяснили, что квартира на втором этаже загорелась из-за воспламенения газа от неустановленного пока источника зажигания.

- Так как дом газифицирован, источником зажигания, при скоплении газа в помещении, могла послужить даже небольшая искра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - При этом видимых повреждений несущих конструкций здания не произошло. Огонь повредил две соседние квартиры.

Напомним, после пожара госпитализировали пять человек, погибших удалось избежать. Изначально, дознаватели выдвинули версию, что ЧП могло произойти из-за взрыва самогонного аппарата. Но вскоре, полицейские сообщили, что следов самогонного аппарата в пострадавшей квартире обнаружено не было. Более того, выяснилось, что хозяину квартиры накануне перекрыли подачу газа. Поэтому, не исключено, что хлопок произошел из-за самовольного подключения к источнику газа.

ИСТОЧНИК KP.RU