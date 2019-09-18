Мужчину осудили на 18 лет за убийство, поджог и угон автомобиля в Иркутской области

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-18T14:00:59+03:00

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Накануне суд вынес приговор жителю Аларского района, который в прошлом году, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил несколько серьезных преступлений. Установлено, что в ночь с 11 на 12 ноября 2018 года в поселке Кутулик мужчина и двое его друзей собрались вместе и расписали спиртные напитки. Но вдруг правонарушителю, который ранее уже был неоднократно судим за различные преступления, срочно понадобилось куда-то поехать. И он не придумал ничего лучше, чем угнать автомобиль у одного из гостей. После этого мужчина вернулся назад и серьезно избил владельца машины.

- После этого он решил избить еще одного человека, находившегося в доме - свою подругу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Иркутской области. - От полученных травм женщина погибла на месте.

После того, как преступник понял, что убил подругу, он решил скрыть следы преступления, и поджег дом. Однако избежать заслуженного наказания ему не удалось - полицейским удалось быстро его задержать. После расследования дело было передано в суд. Он назначил мужчине приговор в виде 18 лет лишения свободы в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU