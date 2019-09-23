Расписание нескольких поездов изменится на ВСЖД сегодня, 23 сентября

СЕГОДНЯ 03:35 2019-09-23T03:35:07+03:00

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Прибытие нескольких пассажирских поездов на четыре дня изменится на Восточно-Сибирской железной дороге. Разница с действующим расписанием составит от 1 до 24 минут.

- Просим быть внимательными пассажиров поездов № 100 «Москва – Владивосток», № 58 «Кисловодск – Иркутск», № 98 «Кисловодск – Тында», № 70 «Москва – Чита», № 984 «Москва – Владивосток», № 72 «Северобайкальск – Улан-Удэ», № 88 «Усть-Илимск – Иркутск», - отмечают в пресс-службе ВСЖД.

Скорректированный график будет действовать до 26 сентября. Изменения в расписании можно посмотреть на вокзалах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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ИСТОЧНИК KP.RU