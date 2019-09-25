Момент страшного ДТП на Байкальской в Иркутске попал на видео

СЕГОДНЯ 03:49 2019-09-25T03:52:38+03:00

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В Иркутске на улице Байкальской около полуночи 24 сентября в страшном ДТП погиб один человек. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, там же появилось видео ДТП. На кадрах съемки видно, что белая иномарка неспешно выезжает на ул. Байкальская и в нее на большой скорости врезается другой автомобиль.

- Он ему точно в «бочину» врезался, - комментируют видео смотрящие.

На место ДТП тут же приехали полицейские, карета скорой помощи. Однако, водитель белой иномарки, по словам очевидцев, скончался на месте.

dtp_irk_ ДТП в Иркутске на Лисихе 24 сентября

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ИСТОЧНИК KP.RU