Момент страшного ДТП на Байкальской в Иркутске попал на видео
В Иркутске на улице Байкальской около полуночи 24 сентября в страшном ДТП погиб один человек. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, там же появилось видео ДТП. На кадрах съемки видно, что белая иномарка неспешно выезжает на ул. Байкальская и в нее на большой скорости врезается другой автомобиль.
- Он ему точно в «бочину» врезался, - комментируют видео смотрящие.
На место ДТП тут же приехали полицейские, карета скорой помощи. Однако, водитель белой иномарки, по словам очевидцев, скончался на месте.
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ИСТОЧНИК KP.RU