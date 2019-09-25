СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-25T12:11:20+03:00

Житель Бурятии, который избил и швырнул в стену 2-летнего сына, предстанет перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Улан-Удэ подходит к концу расследование жестокого преступления, которое совершил 32-летний местный житель против своего же 2-летнего сына. Напомним, в июле этого года, «Комсомолка» писала, как мужчина, который нигде не работал, злоупотреблял алкоголем, в очередной раз, придя домой пьяным, начал избивать малыша из-за постоянного плача. После ударов, изверг поднял сына и швырнул его в стену.

Мать мальчика в этот момент была дома. Но защитить сына не смогла. Испугавшись, женщина убежала к соседям и вызвала полицию. Оперативники приехали через несколько минут, задержали неуравновешенного мужчину, и вызвали ребенку скорую помощь. Малыш получил различные травмы головы, но врачам удалось спасти ему жизнь. На отца-изверга было возбуждено уголовное дело.

- Также проводилась его судебно-психиатрическая экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Эксперты пришли к выводу, что у мужчины есть определенные поражения психического здоровья. Однако заболевание не лишало его способности осознавать последствия того, что он делал с ребенком. Его признали вменяемым.

Следователям понадобилось менее двух месяцев, чтобы собрать все доказательства вины мужчины. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU