2019-09-26T07:07:20+03:00
Происшествия

Полицейского в Бурятии уволили после того, как он купил дорогой дом для семьи

Он не отчитался о расходах, нарушив закон "О противодействии коррупции"
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Полицейского в Бурятии уволили после того, как он купил дорогой дом для семьиПолицейского в Бурятии уволили после того, как он купил дорогой дом для семьиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Сотрудник отдела МВД России по Прибайкальскому району Бурятии лишился работы. Причина довольно необычная - покупка дома и земельного участка для себя, жены и двоих маленьких детей. Но что в этом плохо и почему историей заинтересовалась прокуратура? Рассказываем.

- Итак, сотрудник полиции приобрел вместе с семьей жилой дом и землю в 2017 году , - сообщают в пресс-службе прокуратуры Республики Бурятия. - Они заплатили за недвижимость довольно крупную сумму денег. Но дело в том, что семья столько не зарабатывает.

Выяснилось, что за три года перед покупкой правоохранитель вместе с женой таких больших денег не получали. Тогда откуда финансы? Но это еще полбеды. Главная проблема заключается в том, что полицейский не предоставил сведения о расходах семьи за 2017 год. Хотя о такой крупной сделке, как покупка дома с участком, нужно было отчитаться.

- Это нарушение закона «О противодействии коррупции», - продолжают в республиканской прокуратуре. - Вскоре после этого сотрудника полиции уволили, поскольку доверие к нему было утрачено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительницу Шелехова осудили за махинации с материнским капиталом
В Шелехове мошенница обманула пенсионерку, представившись целительницей
Гороскоп на 26 сентября от буддийских лам: Зурхай советует отправляться в путешествие
В Иркутске полицейские раскрыли кражу телефона у гражданина Японии
Стрельба в Иркутске: пьяный дебошир стрелял в квартире и с балкона
Култукский тракт 26 сентября перекрыт в обе стороны: вытаскивают слетевшую с дороги в лес фуру
Ночь итальянского кино пройдет в Иркутске
Иркутские полицейские разыскали украденный у туриста из Японии телефон
Впервые за 30 лет: чемпионат Сибири по боксу среди мужчин проходит в Иркутске
Автобус и иномарка столкнулись в Шелеховском районе, погибли девушка и младенец
Ремонтные работы по улице Грязнова в Иркутске продлили
В Братске пройдет фестиваль энергосбережения и экологии
Всероссийские соревнования по велоспорту пройдут в Усолье-Сибирском
В пострадавших от наводнения территориях Иркутской области построят и отремонтируют 15 дамб и объектов инженерной защиты