СЕГОДНЯ 07:07 2019-09-26T07:07:20+03:00

Полицейского в Бурятии уволили после того, как он купил дорогой дом для семьи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Сотрудник отдела МВД России по Прибайкальскому району Бурятии лишился работы. Причина довольно необычная - покупка дома и земельного участка для себя, жены и двоих маленьких детей. Но что в этом плохо и почему историей заинтересовалась прокуратура? Рассказываем.

- Итак, сотрудник полиции приобрел вместе с семьей жилой дом и землю в 2017 году , - сообщают в пресс-службе прокуратуры Республики Бурятия. - Они заплатили за недвижимость довольно крупную сумму денег. Но дело в том, что семья столько не зарабатывает.

Выяснилось, что за три года перед покупкой правоохранитель вместе с женой таких больших денег не получали. Тогда откуда финансы? Но это еще полбеды. Главная проблема заключается в том, что полицейский не предоставил сведения о расходах семьи за 2017 год. Хотя о такой крупной сделке, как покупка дома с участком, нужно было отчитаться.

- Это нарушение закона «О противодействии коррупции», - продолжают в республиканской прокуратуре. - Вскоре после этого сотрудника полиции уволили, поскольку доверие к нему было утрачено.

ИСТОЧНИК KP.RU