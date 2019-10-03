В Бурятии девушка вонзила нож в шею парня из-за безответной любви

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-03T10:16:03+03:00

Она в сердцах убила ухажера после того, как он сообщил о расставании

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В поселке Сосновый Бор под Улан-Удэ 21-летняя девушка убила возлюбленного из-за того, что он разорвал с ней отношения. История началась после переезда обвиняемой в столицу Бурятии. Здесь у нее начались отношения с молодым человеком, с которым она познакомилась через соцсети. Кавалер сначала активно ухаживал за ней, влюбленная провинциалка ждала серьезных отношений. Но у молодого человека не было намерений продолжать связь, и он начал избегать девушку под разными предлогами.

Влюбленная барышня не могла этого понять и решила «раз и навсегда» выяснить отношения. Для этого она приехала к нему в поселок Сосновый Бор. В квартире погибшего молодые люди устроили застолье. Во время него и началась ссора. Во вспышке ярости девушка схватила со стола нож и вонзила его в шею парня. От полученных травм он умер мгновенно. Девушка не стала скрываться от сотрудников полиции и была задержана на месте трагедии.

- В ходе расследования было собрано достаточно улик, сейчас дело передано в суд, - сообщает СУ СК России по Бурятии. Девушке предъявлено обвинение по статье "убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU