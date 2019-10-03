Из-за пьяного пассажира задержали авиарейс «Улан-Удэ - Москва»
К борту самолета, летевшего из Улан-Удэ в Москву, пришлось вызывать наряд полиции. Еще при посадке в самолет выяснилось, что один из пассажиров пьян. Им оказался 61-летний житель Улан-Удэ. Командир воздушного судна сообщил полицейским, что не полетит с пьяным пассажиром на борту.
Транспортные полицейские сопроводили мужчину в дежурную часть, где на него составили протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также выписали штраф в 600 рублей.
- Если вы выбираете для своего передвижения авиатранспорт, не забывайте о правилах поведения в пути, правах авиапассажиров. Уважайте соседей по перелету, - комментируют в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
За нарушения можно схлопотать наказание.
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ИСТОЧНИК KP.RU