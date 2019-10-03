Вагон с контейнерами сошел с рельсов в Слюдянском районе
ЧП на Восточно-Сибирской железной дороге произошло 3 октября в Слюдянском районе Иркутской области. В 03.30 часа на участке Ангасолка — Слюдянка с рельсов сошли две колесные пары вагона с крупнотоннажными контейнерами. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Сейчас выясняются все причины происшествия, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте. – Начата проверка, также устанавливается ущерб.
Добавим, что из-за схода вагона, произошла задержка одного из пригородных поездов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из-за пьяного пассажира задержали авиарейс «Улан-Удэ - Москва»
К борту самолета, летевшего из Улан-Удэ в Москву, пришлось вызывать наряд полиции. Еще при посадке в самолет выяснилось, что один из пассажиров пьян. Им оказался 61-летний житель Улан-Удэ. Мужчине выписали штраф в 600 рублей (Подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU