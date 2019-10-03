СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-03T14:33:58+03:00

Вагон с контейнерами сошел с рельсов в Слюдянском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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ЧП на Восточно-Сибирской железной дороге произошло 3 октября в Слюдянском районе Иркутской области. В 03.30 часа на участке Ангасолка — Слюдянка с рельсов сошли две колесные пары вагона с крупнотоннажными контейнерами. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Сейчас выясняются все причины происшествия, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте. – Начата проверка, также устанавливается ущерб.

Добавим, что из-за схода вагона, произошла задержка одного из пригородных поездов.

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ИСТОЧНИК KP.RU