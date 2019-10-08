СЕГОДНЯ 06:39 2019-10-08T07:15:40+03:00

"Он умер, а ты плати": коллекторы донимали сибирячку звонками, требуя вернуть чужой долг Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За назойливость их оштрафовали на 50 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Телефон женщины из Улан-Удэ буквально разрывался от звонков. "Верни долг", - требовали настойчивые коллекторы. Причем деньги занимала не сибирячка, а ее знакомый. Но он умер, и трясти заем стали с нее.

Она сообщила коллекторам о смерти должника и заявила, что сама с ними сотрудничать не собирается. Но звонки так и не прекращались, вышибалы постоянно отвлекали ее от личных дел. Тогда она обратилась в службу судебных приставов.

- По итогам проверки бюро коллекторов в очередной раз оштрафовали, поскольку их действия признали незаконными, - рассказывают в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Теперь вышибалы должны выплатить 50 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ваша дочь в розыске за долги, заплатите по-хорошему": коллекторов из Иркутска оштрафовали на 400 тысяч за звонки заемщикам

Вышибалы звонили им по пять раз в день, при норме – один (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU