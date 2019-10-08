"Он умер, а ты плати": коллекторы донимали сибирячку звонками, требуя вернуть чужой долг
Телефон женщины из Улан-Удэ буквально разрывался от звонков. "Верни долг", - требовали настойчивые коллекторы. Причем деньги занимала не сибирячка, а ее знакомый. Но он умер, и трясти заем стали с нее.
Она сообщила коллекторам о смерти должника и заявила, что сама с ними сотрудничать не собирается. Но звонки так и не прекращались, вышибалы постоянно отвлекали ее от личных дел. Тогда она обратилась в службу судебных приставов.
- По итогам проверки бюро коллекторов в очередной раз оштрафовали, поскольку их действия признали незаконными, - рассказывают в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Теперь вышибалы должны выплатить 50 тысяч рублей.
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