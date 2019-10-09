2019-10-09T04:04:18+03:00
Общество

Пробки в Иркутске утром 9 октября - 7 баллов

На ул. Байкальской и Лермонтовской развязке — ДТП
Мария КНЯЗЕВА
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Пробки в Иркутске утром 9 октября - 7 баллов. Фото: Яндекс.ПробкиПробки в Иркутске утром 9 октября - 7 баллов. Фото: Яндекс.Пробки
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Погода утром 9 октября точно не для прогулок. И даже те, кто обычно ходят на работу пешком или ездят на общественном транспорте, сегодня, по возможности, выбрали такси или личный транспорт. Вероятно, так в городе образовались 7-бальные пробки.

Затруднены подъезды к Глазковскому мосту, красным цветом на карте сервиса Яндекс.Пробки раскрашены улицы Боткина, Челнокова, Пушкина, Профсоюзная, Гоголя. Заторы на ул. Лермонтова и ДТП на Лермонтовской развязке, пробка ул. Олега Кошевого и на Иннокентьевском мосту.

Из-за ДТП образовались небольшие по протяженности трудности проезда на ул. Байкальская по направлению в центр города. Авария произошла недалеко от пересечения с ул. Станиславского. На подъезде к плотине, так же в центр Иркутска, также небольшие затруднения. Красным утром 9 октября обозначены и подъездные пути в иркутскому аэропорту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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