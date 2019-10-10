2019-10-10T03:50:48+03:00
Общество

За любовь Ольги Бузовой поборется бурильщик нефти из Иркутска

Новое телешоу стартует в выходные
Мария КНЯЗЕВА
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За любовь Ольги Бузовой поборется бурильщик нефти из ИркутскаЗа любовь Ольги Бузовой поборется бурильщик нефти из ИркутскаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Шоу, в котором Бузова найдет жену Батрудинову, а Батрудинов найдет мужа Бузовой. Именно так звучит анонс нового телешоу «План Б» на телеканале ТНТ. Одним выстрелом — двух зайцев, как говорится. Ведь звезда проекта «Дом 2», певица Ольга Бузова не замужем, а комик Тимур Батрудинов уже давно числится во всех списках завидных холостяков России.

- Первый выпуск шоу «План Б» пройдет 13 октября, - рассказали «КП» представители телеканала ТНТ. - Участвовать в нем будет иркутянин.

Попытать свое счастье и попробовать добиться симпатии Ольги Бузовой решил Кирилл Шульгин. По образованию он - бурильщик нефти и газа. Однако, сейчас работает шеф-поваром, имеет собственный бизнес. Получится ли у иркутянина вызвать чувства у артистки, узнаем совсем скоро. Но уже одно можно сказать точно — не замеченным он не останется.

- У Кирилла Шульгина очень интересная судьба, которая просто не может не тронуть сердце Ольги Бузовой, - уверены на телеканале. - Он воспитывался в детском доме Иркутска, на который в 1997 году упал самолет. В его архиве есть фото с президентом.

Кирилл Шульгин из Иркутска будет бороться за любовь Ольги Бузовой. Фото: ТНТ

Кирилл Шульгин из Иркутска будет бороться за любовь Ольги Бузовой. Фото: ТНТ

Кирилл ведет спортивный образ жизни: любит футбол и бегать. А главным качеством у Бузовой Кирилл считает ее искренность, поэтому и решил попробовать поухаживать за ней.

- Мой идеал: девушка с чувством юмора, стройная, в меру скромная, умеющая готовить, - рассказал представителям телеканала Шульгин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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