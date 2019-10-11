2019-10-11T14:10:53+03:00
Происшествия

В Иркутской области задержана группа преступников, подозреваемая в крупной афере с алкоголем

Правоохранительными органами раскрыта мошенническая схема в сфере поставки спиртных напитков
Виктория ГЕРКО
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В Иркутской области задержана группа преступников, подозреваемая в крупной афере с алкоголем.В Иркутской области задержана группа преступников, подозреваемая в крупной афере с алкоголем.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Двое «предпринимателей» из Иркутска решили нажиться на продаже спиртного в магазины. Собственно, расплачиваться за поставленный товар они не собирались. Искать мошенников поставщикам пришлось с полицией.

- Двое мужчин, которые были владельцами одной из фирм Иркутска, заключили договор на поставку различных алкогольной продукции с компанией из Железногорска, - сообщает ИА Байкал-Инфо со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области. – Расплатиться за товар они должны были через 45 дней. Однако не выполнили условия поставки, похитив около полутора миллионов рублей.

После чего злоумышленники продали спиртное по фиктивным документам в магазины Иркутска. Оптовики написали заявление в полицию. Аферисты были задержаны. Ими оказались двое иркутян в возрасте 35 и 37 лет.

На подозреваемых заведено уголовное дело по статье за мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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