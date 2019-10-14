Пополняла свои карманы: жительница Бурятии присвоила почти 12 миллионов бюджетных рублей
Глава Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства одного из отдаленных районов Бурятии поддерживала и свое финансовое положение за счет казенных средств. Свои карманы за семь лет экс-гендиректор набила почти 12 миллионами бюджетных рублей.
- Сначала она выписывала расходные чеки на свое имя, по ним снимала наличность с расчетного счета фонда в банке, - сообщает пресс-служба СУ СК России по республике Бурятия. - Затем на имя генерального директора была выпущена банковская карта. И обвиняемая снимала деньги уже через терминалы и банкоматы,
В отношении 46-летней женщины заведено восемь уголовных дел. Все дела были направлены в суд. Обвиняемой, которая восемь лет присваивала чужие деньги, грозит до десяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU