СЕГОДНЯ 13:39 2019-10-15T13:39:38+03:00

Родители дали покататься на мотоцикле: два 14-летних школьника погибли в ДТП в Заларинском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

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Крупная авария произошла вечером, 14 октября в Заларинском районе. В одном из сел 14-летний подросток, который находился за рулем мотоцикла, выезжая со второстепенной дороги, врезался в ГАЗ-66, который ехал по главной. Юный водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. Его 14-летний приятель позже скончался в больнице.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

- Известно, что мотоцикл одному из парней передали родители, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Также выяснилось, что в момент аварии оба подростков были без шлемов. Сейчас выясняются все подробности трагедии.

Полицейские еще раз напоминают жителям Иркутской области ни в коем случае не давать своим несовершеннолетним детям кататься на мотоциклах и автомобилях

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ИСТОЧНИК KP.RU