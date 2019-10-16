Ищут с 3 октября: в Иркутске пропал подросток
Вот уже две недели родные и близкие, друзья переживают за 14-летнего Колю. С 3-го октября от него нет вестей. Он был в тот день в легкой курточке — сине-белой мастерке, в черных спортивных штанах и черных кроссовках.
Приметы парнишки сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт-Байкал»: у Коли нормальное телосложение, рост 165 см, волосы русые, глаза зеленые.
Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт - Байкал"
Если вы видели подростка после 3-го числа, сообщите об этом волонтерам в соцсетях или позвоните по номеру 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU