2019-10-16T04:55:11+03:00
Общество

Ищут с 3 октября: в Иркутске пропал подросток

Одет 14-летний школьник был в легкую курточку
Мария КНЯЗЕВА
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Вот уже две недели родные и близкие, друзья переживают за 14-летнего Колю. С 3-го октября от него нет вестей. Он был в тот день в легкой курточке — сине-белой мастерке, в черных спортивных штанах и черных кроссовках.

Приметы парнишки сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт-Байкал»: у Коли нормальное телосложение, рост 165 см, волосы русые, глаза зеленые.

Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт - Байкал"

Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт - Байкал"

Если вы видели подростка после 3-го числа, сообщите об этом волонтерам в соцсетях или позвоните по номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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