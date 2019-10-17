2019-10-17T04:00:19+03:00
Общество

Экстренно сели в Братске: пассажиру на самолете, летевшем из Владивостока в Новосибирск, стало плохо

Госпитализация мужчине не потребовалась
Мария КНЯЗЕВА
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Экстренно сели в Братске: пассажиру на самолете, летевшем из Владивостока в Новосибирск, стало плохоЭкстренно сели в Братске: пассажиру на самолете, летевшем из Владивостока в Новосибирск, стало плохоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Перелеты на самолетах — испытание не для каждого, особенно если «шалит» здоровье. Так, 16 октября, одному из пассажиров самолета, выполнявшего рейс «Владивосток-Новосибирск» стало плохо. Экипаж принял решение просить экстренную посадку. Ближайшим оказался аэропорт города Братск. Воздушная гавань успешно приняла борт. Посадка прошла без осложнений.

- Как только самолет приземлился, на борт сразу же поднялись медики и осмотрели пожаловавшегося на самочувствие мужчину, - рассказали нашим коллегам в аэропорту г. Братск. - Всю необходимую помощь медперсонал аэропорта и сотрудники «Скорой помощи» оказали пассажиру прямо на борту. Госпитализация не потребовалась.

Самолет продолжил путь в Новосибирск уже через час после приземления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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