Вас расселят: подъезд в Ангарске, где произошел взрыв газа, не подлежит восстановлению

СЕГОДНЯ 04:45 2019-10-18T04:48:40+03:00

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Пожар, вызванный взрывом газа, в пятиэтажном доме произошел в ночь на 15 сентября. Ангарчане проснулись от сильного удара, взрывной волной выбило стекла в нескольких квартирах. К сожалению, не обошлось без жертв, владелец жилья, где раздался хлопок, скончался в реанимации.

Тогда жильцов попросили освободить помещения на время проведения обследования, а у дома поставили патрульную службу, во избежании мародерства. Межведомственная комиссия, которая проводила обследование конструкций подъезда, накануне вынесла вердикт — восстановлению подъезд не подлежит. Возвращаться жить туда нельзя.

- Сейчас в квартирах установлены временные подпорки, - сообщает пресс-служба Ангарского городского округа. - До конца этой недели определят место, куда жители смогут вывезти из квартир личные вещи, мебель, бытовую технику. Транспорт и грузчики будут предоставлены.

Сейчас решается вопрос о выделении средств на приобретение новых квартир для пострадавших. Напомним, жильцы этого подъезда сразу после ЧП уехали жить к друзьям и родственникам, пять семей временно разместились в муниципальном жилье.

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ИСТОЧНИК KP.RU